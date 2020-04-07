» الجزائر تحارب "كورونا" بالقرآن

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أعلنت وزارة الشئون الدينية الجزائرية أنه بناء على الطلبات الملحة من المواطنين لبث القرآن الكريم في المساجد عبر مكبرات الصوت، توجه الأئمة لبث القرآن نصف ساعة قبل أذان الظهر.

يأتي ذلك بعد أسابيع من قرار تعليق الصلاة الجماعية والجمعة في المساجد للحد من تفشي الفيروس.

وأضافت الوزارة في بيانها الذي نشرته الصحافة المحلية أنه تقوم بالتنسيق مع المحافظين لضبط التوقيت اليومي لبث القرآن الكريم زيادة أو نقصان عن نصف ساعة يوميا أو الأيام التي يبث بها.

جدير بالذكر أنه لم يتم تحديد موعد لبدء تنفيذ هذا القرار لكن مصادر من الشئون الإدارية أكدت لوكالات إخبارية أنه سيبدأ اليوم  الثلاثاء.


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