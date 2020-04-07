موسى: عايزكم تنكدوا على الإخوان

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الترند الأول على تويتر الآن هو "مصر تقود العالم"، مطالبًا المصريين بالدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لدعم هذا الترند، قائلاً: "دعموا الهاشتاج ونكدوا على الإخوان".

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "الخونة من أعضاء الإخوان في حالة من الغضب والهيجان بسبب أن مصر تقود العالم، حثالة البشرية داخلين على الترند بتشتموا مصر".

وتابع: "بعد ما نخلص كورونا هنعلن لكم عن الطابور السادس والسابع، مشيرًا إلي أنه قبل أزمة كورونا، كان الإخوان والطابور الخامس يهاجمون مصر والمصريين؛ والآن ظهر لهم الطابور السادس والسابع.

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