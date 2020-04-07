صديق خان: نصلي من أجل " جونسون"

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متابعات- الدويني فولي

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أعلن وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ما زال في العناية المركزة بعد أن تدهورت حالته الصحية جراء إصابته بفيروس"كورونا" المستجد.

علي الجانب الآخر نشر عدد من السياسيين عبارات التضامن مع جونسون وعائلته، حيث كتب عمدة مدينة لندن، صديق خان: "نصلي كي يتعافي رئيس الوزراء بسرعة هذه الليلة".

وكتب زعيم حزب العمال الجديد، كير ستارمر، علي "تويتر": "أخبار حزينة بشكل رهيب كل البلاد تقف مع رئيس الوزراء وعائلته خلال هذا الوقت العصيب".

كما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدخال "جونسون" إلي العناية المركزة بأنه أمر خطير، مشيرا إلي أنه طلب من شركتين تعملان علي ابتكار طرق علاج لفيروس كورونا تقديم المساعدة للفريق الطبي الذي يعالجه.

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