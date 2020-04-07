داعية سعودي: جروبات نسائية ترتكب هذا الخطأ أثناء الحظر

07 أبريل 2020 - 10:59 ص

حذّر الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني، من عدة أخطاء يقع فيها البعض، وذلك من خلال سلسلة توصيات يكتبها على حسابه في تويتر، والتي تتعلق بما يخص الأسرة المسلمة داخل المنازل أثناء الحظر.

وكتب القحطاني : " ومن البدع المستغلة في الجروبات النسائية في حدث الوباء تحفيزهن على قراءة البقرة والأذكار ثم في كل شهر تنتهي الأخت تكتب(تم)أو يوميا.

وأضاف أنه هذا العمل الجماعي فوق أنه محدث لم يفعله نبينا مع أصحابه ولا أمهات المؤمنين وسيلة للرياء والسمعة .. وكذا التذكير بصيام أيام البيض لا دليل عليه من السنة .

وحذر الداعية السعودي أيضا :" واحذروا فإنه لعلهن مثل النسويات الحزبيات يجمعن النساء لتكتيلهن بالوعظ والتصيد لهن بعبادات فخا لمتابعتهن لا فساد فكرهن وتحزبهن على الحكومة.. والاحتياط واجب".

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت أمس حظر التجوال لمدة 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات بعد انتشار فيروس كورونا وتسجيل إصابات بشكل مطرد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في "الداخلية"، أنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم فقد تكرر الحظر لمدة 24 ساعة في بعض المدن، ذولك وفق ما حددته الوزارة.