» مسلسل سعودي يثير غضب السوشيال ميديا.. والسلطات تتدخل

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السوشيال ميديا

عيال صالح

مسلسل سعودي

أثار المسلسل السعودي "عيال صالح" غضب رواد السوشيال ميديا بسبب إساءته لأهالي الجنوب بالسعودية.

وأعلن رواد مواقع التواصل غضبهم من المسلسل وتحديدًا من الحلقة التاسعة عشرة واتهموا المسلسل بأنه يظهر أهالي الجنوب بأنهم تجار مخدرات.

وجاء من بين التعليقات على موقع تويتر: "إن ‏مسلسل عيال صالح يصر على أن أهل الجنوب ما زالوا يوزعون المخدرات ويصنعونها ويروجونها من داخل أروقة القرية".

ونتيجة لذلك، تدخلت إمارة عسير وطالبت بإيقاف حلقتين مسيئتين من المسلسل، كما طلبت من وزارة الإعلام التحقيق مع طاقم المسلسل والقناة التي عرضته.

وشددت الإمارة في بيان نشرته أمس الاثنين على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، على ضرورة تقديم اعتذار لأهالي الجنوب وسحب الحلقتين من شبكة الإنترنت.

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