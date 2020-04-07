دولة خليجية تعلق الزواج والطلاق بسبب كورونا

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دبي

الطلاق

الزواج

تعليق

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في دبي، قرارا بتعليق خدمات شهادات وتوثيق عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر، وذلك لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

 وأكد القاضي خالد الحوسني، بحسب ما نشرته صحيفة "البيان"، أنّ القرار الذي أصبح نافذا منذ الخميس الماضي، ينبع من التحلي بروح المسئولية والحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقال الحوسني إن "المرحلة تتطلب تعاون الجميع والامتثال الكامل للتعليمات، بما يعين على إنجاح جهود الحد من انتشار وباء كورونا المستجد وضمان أعلى مستويات الحماية، وصولا للقضاء على هذا التحدي في أقرب فرصة ممكنة، ولذلك يجب على كل مواطن ومقيم في الدولة التحلي بروح المسؤولية لمنع انتشار الوباء في البلاد، وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وقيادتنا الرشيدة حريصة كل الحرص على اتخاذ كل ما يلزم لضمان صحة الناس، وتأكيدها باستمرار أننا كلنا شركاء في مواجهة هذا التحدي".

وناشد القاضي خالد الحوسني، الخاطبين والخاطبات الذين وثّقوا وصدقوا عقود زواجهم في وقت سابق، بتأجيل مراسم زفافهم حتى إن كانت دون حفلات أو تجمعات وعلى نطاق ضيق، وأعلنت الإمارات حتى أمس الاثنين، وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 2076 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة 11 حالة.

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