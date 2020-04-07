» تعافي أصغر مصاب "كورونا" في عمان

07 أبريل 2020 - 11:47 ص

أعلنت السلطات الصحية العمانية اليوم عن تعافي أصغر مصاب بفيروس "كورونا" المستجد.

وأضافت في بيان لها تعافي طفل يبلغ من العمر عاما ونصف عقب إقامته بمستشفى الأطفال السلطاني، بعد انتقال العدوى إليه بـ"كوفيد 19" من أحد والديه، مؤكدة أن الطفل بخير وقد غادر المستشفى بعد استقرار حالته، حسبما نشرت "سكاي نيوز".

يذكر أن عمان سجلت اليوم 40 إصابة جديدة بفيروس "كرونا" لترتفع أعداد المصابين بالفيروس إلي 371 وحالتي وفاة.