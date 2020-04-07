"لمدة 3 أشهر".. نبأ سار للعاملين بالسياحة والآثار والطيران

07 أبريل 2020 - 12:13 م

روي الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" على قطاعي السياحة والآثار.

وقال "عنانى" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن قطاعات السياحة والآثار والطيران من أكثر القطاعات التى تأثرت بتداعيات كورونا.

وأضاف، أن العاملين بقطاعات السياحة والآثار والطيران تأثروا بشكل كبير، لذلك كلف الرئيس السيسي بضرورة تبنى حزمة قرارات لدعم العاملين فى القطاعات الثلاثة من خلال منح تصرف لمدة ثلاثة أشهر لبعض فئات العمالة، إلى جانب إجراءات جديدة للمستثمررين لتخفيف الضغط المالي عليهم لمدة ثلاثة أشهر أيضًا حتى يستطيعوا دفع المرتبات وعدم تسريح العمالة.