» بعد إصابتها بمرض نادر.. فتاة تجري 130 عملية جراحية

07 أبريل 2020 - 12:54 م

أجرت فتاة برازيلية 130 عملية جراحية لإزالة جزء من أنفها وشفتيها بعد إصابتها بمرض نادر يدعى "جفاف الجلد المصطبغ" .

وأجبر الأطباء الفتاة على وضع كريم واقٍ من الشمس كل ساعتين بسبب الحساسية التي تعاني منها، كما حذروها أنها مهددة بخطر الإصابة بالسرطان إذا تعرضت للأشعة فوق البنفسجية.

وبالرغم من أن الفتاة خضعت إلى 130 عملية جراحية بسبب أضرار الشمس إلا أن الفتاة احتفظت بروحها المرحة بعد إجراء العملية بالرغم من مظهرها الخارجي الذي تأثر بالجراحة.