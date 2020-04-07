  • الثلاثاء 07 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الفيديو

20 ألف عربة قطار قديمة تتحول لغرف عزل .. في هذه الدولة

السيسي

الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ"جونسون" والعالم بشأن كورونا

يشعل تويتر.. الطبيب" ابن سينا" في فيلم روسي يتنبأ بكورونا

يشعل تويتر.. الطبيب "ابن سينا" في فيلم روسي يتنبأ بكورونا

كورونا في مصر

"مدفعتش ولا مليم" رحلة مصرية من نيويورك إلى مرسى علم

الثعالب في تل أبيب

المتنزهات من نصيب الثعالب في تل أبيب

كورونا

"هل ترضع الأم المصابة بكورونا طفلها".. لن تتخيل الإجابة

كورونا

خبير سعودي يزف بشرى سارة عن "كورونا"

سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

الهلالي عن كورونا في رمضان: "اللي قلقان يفطر"

الزواج

دولة خليجية تعلق الزواج والطلاق بسبب كورونا

جروبات نسائية

داعية سعودي: جروبات نسائية ترتكب هذا الخطأ أثناء الحظر

القمر العملاق.. شاهده اليوم

الصفحة الأخيرة

القمر العملاق
القمر العملاق
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بعد يوم من إخلاء المسجد.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة

#

وائل جمعة: لاعبو المنتخب الأولمبي الحل الوحيد للتأهل لـ«كان 2021»

#

غدًا.. المنتخب الوطني يرتدي زيه التقليدي أمام جزر القمر

#

بالصور.. المنتخب يخوض أولى تدريباته في جزر القمر

القمر العملاق

شعبان

البحوث الفلكية

وجه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي، دعوة للمواطنين لمشاهدة والاستمتاع بظاهرة جميلة اليوم الثلاثاء وهي أجمل قمر عملاق في عام 2020.

ولفت في بيان نشرته "صدى البلد" إلى أن بدر شهر شعبان يكتمل في الساعة 4:35 من فجر غدٍ الأربعاء 8 أبريل توقيت القاهرة وسيبدو أكبر من حجمه المعتاد  وسيكون ألمع من حالته المألوفة، مشيرًا إلى أنها ظاهرة قد تتكرر أكثر من مرة واحدة في العام، حيث تكررت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين لكنه هذه المرة سيكون الأجمل والألمع خلال 2020.

وأوضح أنه بالرغم من أنه يطلق عليه اسم القمر العملاق الوردي فإن ضوء القمر لن يكون ورديا بالفعل وبالرغم من أن القمر سيبدو عملاقًا طوال الليل إلا أنه في التوقيت الذي أشار إليه سيكون في ذروته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عن أزمتها مع ريم البارودي.. ريهام سعيد: هاحترم النقيب
» مراهقة مصابة بـ"كورونا" تهدد الشباب بنقل العدوى إليهم
» "حرمته من أولاده".. تفاصيل علاقة أميرة العايدي والراحل وائل نور
» المالية: صرف 30% من مستحقات المصدرين بحد أدنى 5 ملايين جنيه
» اتهامات للصين بإجبار إيطاليا على شراء مستلزمات طبية
» بعد إصابتها بمرض نادر.. فتاة تجري 130 عملية جراحية
» فنانة شهيرة تثير ضجة بسبب مسلسلها في رمضان
» "بسبب تشابه الأسماء".. فنانة شهيرة تكشف عن رعبها من كورونا
» تعافي أصغر مصاب "كورونا" في عمان
» فلسطين تعزل 3 مناطق موبوءة بـ"كورونا"
» مسلسل سعودي يثير غضب السوشيال ميديا.. والسلطات تتدخل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية