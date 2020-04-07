القمر العملاق.. شاهده اليوم

07 أبريل 2020 - 12:56 م

وجه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي، دعوة للمواطنين لمشاهدة والاستمتاع بظاهرة جميلة اليوم الثلاثاء وهي أجمل قمر عملاق في عام 2020.

ولفت في بيان نشرته "صدى البلد" إلى أن بدر شهر شعبان يكتمل في الساعة 4:35 من فجر غدٍ الأربعاء 8 أبريل توقيت القاهرة وسيبدو أكبر من حجمه المعتاد وسيكون ألمع من حالته المألوفة، مشيرًا إلى أنها ظاهرة قد تتكرر أكثر من مرة واحدة في العام، حيث تكررت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين لكنه هذه المرة سيكون الأجمل والألمع خلال 2020.

وأوضح أنه بالرغم من أنه يطلق عليه اسم القمر العملاق الوردي فإن ضوء القمر لن يكون ورديا بالفعل وبالرغم من أن القمر سيبدو عملاقًا طوال الليل إلا أنه في التوقيت الذي أشار إليه سيكون في ذروته.