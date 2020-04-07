المتنزهات من نصيب الثعالب في تل أبيب

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هآرتس

كورونا

الحريديم

المتنزهات

الثعالب

بسبب الحظر الذي تقوم به إسرائيل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بدت الشوارع والمتنزهات خالية من السكان.

صحيفة هاآرتس العبرية ذكرت أن الثعالب تسيطر على المتنزهات في تل أبيب في ظل الإغلاق .

وأضافت الصحيفة أن 75% من المصابين بكورونا في القدس المحتلة من اليهود المتدينين الحريديم والحكومة تخطط لتقسيم المدينة إلى 8 مناطق وفصلها معظم الإصابات تتركز في مدن الحريديم.

وبحسب الصحيفة فإن  نتنياهو، يقدر ويخشى ثقل الحريديم السياسي، حيث قرر إغلاق كل المدن الصهيونية حتى لا يفسر الإغلاق على أنه موجه ضدهم.

كما قامت بلدية "رمات غان" بوضع أسلاك شائكة للفصل بينها وبين مدينة "بني براك" التي يقطنها المتدينون الحريديم بسبب تفشي كورونا.


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