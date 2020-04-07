يشعل تويتر.. الطبيب" ابن سينا" في فيلم روسي يتنبأ بكورونا

07 أبريل 2020 - 01:33 م

انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو للطبيب العربي ابن سينا، الذي تم تداوله في روسيا، حيث يجسد الحالة التي يعيشها العالم اليوم.

وبحسب ما تم تداوله فإن الروس يتداولون في هذه الأيام، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً من فيلم سوفييتي قديم أنتج عام 1956 عن ابن سينا، وفي هذا المقطع يتحدث ابن سينا عن الموت الأسود.. لكن كلامه ينطبق تمامًا على ما يحدث الآن مع فيروس كورونا المستجد.

كما أن الفيديو يظهر الطبيب ابن سينا وهو يتحدث عن الموت الأسود -الطاعون-، ويشرح عنه للطبيب الشهير البيروني، وكلامه كأنه مدير منظمة الصحة العالمية كورونا.

ويظهر الفيديو الطبيب البيروني الذي التقى بالطبيب الشهير ابن سينا، وأنه كان يتمنى أن يلقاه منذ زمن، وقبل أن يقوم بمعانقته، يقول له ابن سينا : " أيها المحترم البيروني.. أرجو التكرم بداية بإعطائنا ملابس نظيفة، ووعاء فيه محلول الخل، لغسل أيدينا ووجوهنا".