» "حرمته من أولاده".. تفاصيل علاقة أميرة العايدي والراحل وائل نور

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أولاد

عيد ميلاد

أميرة العايدي

وائل نور

تحتفل الفنانة أميرة العايدى، اليوم، الثلاثاء 7 أبريل بعيد ميلادها الـ 46 فهى من مواليد عام 1973.

وتزوجت الفنانة أميرة العايدى من الفنان الراحل وائل نور عام 2003 ووقع الأخير في حبها منذ أول لقاء بينهما في أحد استوديوهات تصوير أحد الأعمال الفنية.

وبعد زواجهما ظلت العايدى بعيدة عن المجال الفنى لمدة 6 سنوات بسبب رعايتها لأبنائها، الا أنها بدأت تشعر بالملل، وطلبت من زوجها أن تعود للتمثيل، لكنه كان يرفض ذلك بسبب خوفه على أبنائه، وهذا الأمر الذي تسبب في انفصالهما.

ومنعت "العايدى" وائل نور من رؤية طفليه منذ سنوات، لدرجة أن ابنه يوسف لم يضع له أي صورة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل وبعد وفاته، وكان هذا الأمر كان يسبب للراحل أزمة وشعورا بالضعف لعدم رؤيتهما.

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