السيسي: بيجمعوا الناس عشان يكسروا خاطرهم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن من يبث الشائعات يستهدف إحباط معنويات الشعب، قائلاً: "أهل الشر نشروا شائعة عن بدء صرف المعونة، معقبًا: "بيجمعوا الناس عشان يكسروا خاطرهم".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أثناء تفقده الأطقم التابعة للقوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أن التجمعات أمام البنوك نتيجة لبث شائعات غير صحيحة، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن آلية الصرف، مطالبًا أن يذيع الإعلام آلية الصرف عندما تعلن حتى يعرفها المواطن.

وتابع مخاطبا العمالة غير المنتظمة: "فلوسك هتوصلك مفيش كلام"، مؤكدًا أن الهدف هو توصيل الدعم دون أن يكون هناك احتشاد للمواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 12 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.

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