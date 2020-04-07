» السيسي: "والله عمري ما قولت حاجة ومكنتش صادق فيها"

07 أبريل 2020 - 02:57 م

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، استياءه من حديث البعض حول عدم نشر الحقيقة بشأن عدد مصابي كورونا في مصر، قائلاً: "هنخبي ليه، كل حاجة بنقولها للشعب".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أثناء تفقده الأطقم التابعة للقوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء: "والله عمرى ما قولت حاجة أنا مش صادق فيها، وحريص على تنفيذ وعودي لكم، افتكروا من 6 سنين أيه الوعد اللي وعدته لكم ولم أنفذه".

وتابع: "القوات المسلحة درع مصر وسندها منذ آلاف السنين، وهي في خدمة شعبها وأمنه واستقراره".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة والقطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.