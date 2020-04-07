وعد خاص من الرئيس لأولياء الأمور بشأن الدراسة

07 أبريل 2020 - 03:01 م



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص الدولة على مستقبل أبنائها وهذا التزام من الدولة تجاه كل أبنائنا في التعليم، قائلا :" وعد مننا مصلحة طلابنا قبل كل شيء بعد أمانهم و صحتهم".



وبعث "السيسي"، خلال كلمته أثناء تفقده الأطقم التابعة للقوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء،برسالة خاصة لأولياء الأمور، ققائلا : "متقلقوش مستعدون نأخذ أي إجراء بس مش هنضيع مستقبل أبنائنا".



وأكد رئيس الجمهورية، بأن إجراء تعليق الدراسة يهدف للحفاظ على أبنائنا الطلاب.



وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة والقطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

