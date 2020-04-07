  • الثلاثاء 07 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:03 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

"كورونا".. أكبر عدد إصابات فى يوم واحد بالسعودية

ارشيفية

قرار يعيد الحياة للمصانع المتوقفة بمصر

الكويت

الكويت.. بيان من السفارة المصرية حول أزمة "كورونا"

الرئيس السيسي

وعد خاص من الرئيس لأولياء الأمور بشأن الدراسة

عملية جراحية

بريطانيا تسجل 758 وفاة بسبب "كورونا"

الرئيس السيسي

"خلوهم 4 ملايين كرتونة".. قرار سار من السيسي للمصريين

الصحة العالمية

الصحة العالمية: 15% من مصابي كورونا أطباء وممرضون

الرئيس السيسي

السيسي: بيجمعوا الناس عشان يكسروا خاطرهم

صورة من الفيديو

20 ألف عربة قطار قديمة تتحول لغرف عزل .. في هذه الدولة

الرئيس السيسي

الرئيس يتفقد عناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة كورونا

وعد خاص من الرئيس لأولياء الأمور بشأن الدراسة

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

حياة الفهد عبر التلفزيون المصري: تعلمت كل شيء منكم .. فكيف أطلب طردكم؟

#

نشأت الديهي: تنمية إثيوبيا لن تكون على حساب المصريين

#

رسالة هامة من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور

#

أحد صقور "ترامب" ينقلب عليه.. عزله بات قريبًا

القوات المسلحة

التعليم

السيسي

كورونا


أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص الدولة على مستقبل أبنائها وهذا التزام من الدولة تجاه كل أبنائنا في التعليم، قائلا :" وعد مننا مصلحة طلابنا قبل كل شيء بعد أمانهم و صحتهم".

وبعث "السيسي"، خلال كلمته أثناء تفقده الأطقم التابعة للقوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء،برسالة خاصة لأولياء الأمور، ققائلا : "متقلقوش مستعدون نأخذ أي إجراء بس مش هنضيع مستقبل أبنائنا".

وأكد رئيس الجمهورية، بأن إجراء تعليق الدراسة يهدف للحفاظ على أبنائنا الطلاب.

 وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة والقطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السيسي: "والله عمري ما قولت حاجة ومكنتش صادق فيها"
» "خلوهم 4 ملايين كرتونة".. قرار سار من السيسي للمصريين
» لم ترها من قبل.. صورة نادرة لولي العهد السعودي
» عن أزمتها مع ريم البارودي.. ريهام سعيد: هاحترم النقيب
» مراهقة مصابة بـ"كورونا" تهدد الشباب بنقل العدوى إليهم
» "حرمته من أولاده".. تفاصيل علاقة أميرة العايدي والراحل وائل نور
» المالية: صرف 30% من مستحقات المصدرين بحد أدنى 5 ملايين جنيه
» اتهامات للصين بإجبار إيطاليا على شراء مستلزمات طبية
» بعد إصابتها بمرض نادر.. فتاة تجري 130 عملية جراحية
» فنانة شهيرة تثير ضجة بسبب مسلسلها في رمضان
» "بسبب تشابه الأسماء".. فنانة شهيرة تكشف عن رعبها من كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:23 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية