  • الثلاثاء 07 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:03 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

"كورونا".. أكبر عدد إصابات فى يوم واحد بالسعودية

ارشيفية

قرار يعيد الحياة للمصانع المتوقفة بمصر

الكويت

الكويت.. بيان من السفارة المصرية حول أزمة "كورونا"

الرئيس السيسي

وعد خاص من الرئيس لأولياء الأمور بشأن الدراسة

عملية جراحية

بريطانيا تسجل 758 وفاة بسبب "كورونا"

الرئيس السيسي

"خلوهم 4 ملايين كرتونة".. قرار سار من السيسي للمصريين

الصحة العالمية

الصحة العالمية: 15% من مصابي كورونا أطباء وممرضون

الرئيس السيسي

السيسي: بيجمعوا الناس عشان يكسروا خاطرهم

صورة من الفيديو

20 ألف عربة قطار قديمة تتحول لغرف عزل .. في هذه الدولة

الرئيس السيسي

الرئيس يتفقد عناصر ومعدات القوات المسلحة لمكافحة كورونا

"كورونا".. أكبر عدد إصابات فى يوم واحد بالسعودية

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الإبراشي: "السيسي" أنعش صدور المصريين بقراراته الحاسمة

#

كوورنا فى الكويت.. تسجيل أعلى معدل إصابات فى يوم واحد

#

أكبر حصيلة إصابات "كورونا" بالسعودية فى يوم واحد

#

الإمارات تسجل رقمًا ضخمًا لإصابات "كورونا" فى يوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، رصد 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي في المملكة، بعد أن كان هذا المعدل 138 حالة أمس الاثنين.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 272 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 2795 مصابا (منها 2139 حالة نشطة) بعد أن كانت على مستوى 2523 أمس الاثنين.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ويشير إلى زيادة حادة في عدد الحالات المسجلة مقارنة مع الأيام السابقة، حيث سجل يوم 1 أبريل 157 إصابة، وفي 2 أبريل 165، وفي 3 أبريل 154، وفي 4 أبريل 140، وفي 5 أبريل 206، وفي 6 أبريل 138 حالة.

وفي غضون ذلك، أفاد العبد العالي بتسجيل 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض في البلاد، مبينا أن العدد العام للمتوفين وصل بذلك إلى 41.

كما ذكر أنه تم رصد 43 حالة شفاء جديدة بين المصابين بالفيروس، وبلغت حصيلة المتعافين 615 شخصا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السيسي: "والله عمري ما قولت حاجة ومكنتش صادق فيها"
» "خلوهم 4 ملايين كرتونة".. قرار سار من السيسي للمصريين
» لم ترها من قبل.. صورة نادرة لولي العهد السعودي
» عن أزمتها مع ريم البارودي.. ريهام سعيد: هاحترم النقيب
» مراهقة مصابة بـ"كورونا" تهدد الشباب بنقل العدوى إليهم
» "حرمته من أولاده".. تفاصيل علاقة أميرة العايدي والراحل وائل نور
» المالية: صرف 30% من مستحقات المصدرين بحد أدنى 5 ملايين جنيه
» اتهامات للصين بإجبار إيطاليا على شراء مستلزمات طبية
» بعد إصابتها بمرض نادر.. فتاة تجري 130 عملية جراحية
» فنانة شهيرة تثير ضجة بسبب مسلسلها في رمضان
» "بسبب تشابه الأسماء".. فنانة شهيرة تكشف عن رعبها من كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:23 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية