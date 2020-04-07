قرار يعيد الحياة للمصانع المتوقفة بمصر

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أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل مع غير المنتظمين لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

وأكد البنك المركزي، إن مجلس إدارة البنك قرر إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن 100 ألف مواطن???.

وذكر البنك، أن القرار يأتي خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم، واستكمالا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي.

وأشار إلى أنه تم منح البنوك مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، موضحا أنه بمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.

كما أكد البنك المركزي المصري أن القرار يأتي في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملا على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.

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