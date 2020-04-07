الكويت.. بيان من السفارة المصرية حول أزمة "كورونا"

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الطيب حسين

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التقى السفير المصري في الكويت، طارق القوني، مع عدد العاملين في مجال العمل التطوعي والدعم الإنساني من أبناء الجالية المصرية في الكويت.

واستعرض السفير الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية للاهتمام بالمصريين بالخارج، وتسهيل عودة العالقين خلال الأسابيع الماضية، ومن بينها الرحلات التي تم تسييرها لنقل العالقين الموجودين في الكويت.

وذكر بيان صادر عن السفارة، أن البعثة المصرية تدخلت لمساعدة عدد من الحالات الإنسانية، ولم شمل عدد من الأسر التي تركت أطفالها بالكويت قبل وقف حركة الطيران، لافتاً إلى انتظام البعثة الدبلوماسية في عملها لتقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية، مع إيلاء الأولوية للحالات الطارئة والحرجة.

وأشار القوني إلى أن هدف اللقاء هو إيجاد آلية لتنسيق الجهود التطوعية والمساعدات المقدمة لأبناء الجالية، من أجل ضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين لها، في ضوء تزايد الصعوبات المعيشية في الوقت الحالي، معرباً عن ترحيب البعثة بتلقي المقترحات لزيادة كفاءة آليات الوصول للمحتاجين وتوصيل الدعم المطلوب لهم، وقد استمع في هذا الصدد للجهود التي يقوم بها الحضور كل في مجاله.

ودعا القوني الفاعلين في هذا المجال للتواصل مع السفارة، مشيداً بروح التكاتف القائمة بين أبناء الجالية في ظل الظروف الراهنة، وشكر كل من يسهم بجهده في تقديم العون للحالات المحتاجة، وأعرب عن ثقته باستمرار هذا التكاتف خلال الفترة المقبلة.

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