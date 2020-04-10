"الأوقاف" توضح موعد فتح المساجد وموقف صلاة التراويح

10 أبريل 2020 - 11:10 م

أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه لن يتم فتح المساجد لإقامة صلاة التراويح في رمضان مالم تنتهي أزمة كورونا مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة لم ترصد مخالفات بشأن إقامة صلاة الجماعة إلا طفيفة، مؤكدا أن هناك التزاما 100% من جانب المواطنين في أمر الصلاة في المساجد.



وعلق" طايع " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع علي قناة mbc مصر ، اليوم الجمعة ما يتعلق بحرمانية غلق المساجد بسبب كورونا، قائلا :"كما شرع لنا ديننا الحنيف صلاة الجمعة شرع لنا الأخذ بالأسباب وبكل سبل الوقاية، مناشدا المواطنين بضرورة إعمال عقولهم وعدم التطرق لم يعرض صحتهم وحياتهم للخطر".

