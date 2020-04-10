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"النواب" : 20 مليون جنيه قيمة تبرعات أعضاء المجلس

الحياة السياسية

علي عبد العال
علي عبد العال
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن في تصريحات خاصة لبرنامج «حقائق وأسرار»، أن أعضاء المجلس سيتبرعون بقيمة 20 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف "مصطفى بكري" خلال تقديمه ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس مجلس النواب صرح بأن التبرعات البالغة 20 مليون جنيه هي مساهمة رمزية من المجلس تعكس مشاركة كافة قوى المجتمع المدني في المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي خصص لها مبالغ ضخمة لمكافحة المرض وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة وإصدار حزمة التحفيزات والشركات المدارة.
وقال "الدكتور علي عبد العال" في تصريحاته إن تعامل الدولة المصرية مع هذا الحدث ومع حادث السيول يعكس الأداء الجيد لمنظمة العمل ترجمة لتوجيهات الرئيس السيسي لمواجهة المشاكل والأزمات التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.
 

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