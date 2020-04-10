تعليق ناري لـ"موسي" علي خفض أسعار البنزين

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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن أسعار البنزين تشهد انخفاضا بداية من السبت بواقع 25 قرشا، موضحا أنه تم خفض الأسعار بواقع 25 قرش أيضا خلال الأشهر الماضية ليصبح إجمالي التخفيضات بواقع 50 قرش.
وتابع خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن دول العالم تعمل على زيادة الأسعار فيما قررت مصر رغم وجود أزمة كورونا خفض أسعار البنزين.
وتساءل الإعلامي أحمد موسى هل تنخفض أسعار أجرة الميكروباصات بداية من الغد بعد خفض أسعار البنزين، قائلا : «أشك أن يتحقق ذلك فلابد أن يستفاد المواطن بخفض أسعار البنزين».
كشف الإعلامي أحمد موسى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اتفق على تعديل سعر البنزين بأنواعه للمستهلك بداية من غدا السبت 
لتصبح الأسعار كالآتي :
-البنزين 95 - 8.50 جنيه للتر
- البنزين 92 - 7.50 جنيه للتر
- البنزين 80 - 6.25 جنيه للتر
-كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

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