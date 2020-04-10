» طبيب بريطاني: وضع مصر جيد في أزمة فيروس كورونا

10 أبريل 2020 - 11:20 م

أكد الدكتور شريف حلمي، استشاري وزميل الكلية الملكية للأطباء ببريطانيا، أنه كان من المتوقع ارتفاع إعداد المصابين بفيروس كورونا بالمملكة المتحدة، مشددا على أن معدل زيادة الإصابات والوفيات بكورونا لم يكن مفاجأة.



وأضاف «حلمي» في حواره مع برنامج «مع أسامة كمال»، من تقديم الإعلامي أسامة كمال،المذاع عبر اليوتيوب، أن فيروس كورونا لا يشبه الأنفلونزا، بأي حال من الأحوال، مؤكدا أن فيروس كورونا مختلف عن أي فيروس آخر.



وتابع «حلمي»، أن هناك مشكلات كبيرة في بريطانيا وأسبانيا وايطاليا، بعد ارتفاع أعداد المصابين بكورونا، بسبب قلة عدد السرارير، داخل المستشفيات.

