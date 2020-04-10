» ارتفاع في أسعار البنزين عالميا خلال الفترة المقبلة

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قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اتفقت على تعديل سعر البنزين بأنواعه للمستهلك بداية من غدا السبت بواقع 25 قرشا.
وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأسعار الجديدة أصبحت لبنزين 95 - 8.50 جنيه للتر، والبنزين 92 - 7.50 جنيه للتر، والبنزين 80 - 6.25 جنيه للتر فيما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، كاشفا أن أسعار السولار كما هي بدون تغيير.
وكشف حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قامت بتعديل أسعار المنتجات البترولية وطبقت المعادلة السعرية المتمثلة في تطبيق ثلاثة بنود وهي تحديد سعر الصرف وسعر خام برنت في السوق العالمي والعامل الثالث أصل التكاليف الخاصة بالتداول.
وتوقع «حمدي عبد العزيز» أن تشهد أسعار البنزين ارتفاعا في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، بعد اجتماع السعودية وروسيا تم الاتفاق على خفض حجم الإنتاج للعمل على زيادة الأسعار حيث تم خفض حجم الإنتاج بواقع 10 ملايين برميل خلال شهري مايو يونيو المقبلين.
 

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