» ارتفاع في أسعار البنزين عالميا خلال الفترة المقبلة

10 أبريل 2020 - 11:40 م

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اتفقت على تعديل سعر البنزين بأنواعه للمستهلك بداية من غدا السبت بواقع 25 قرشا.



وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأسعار الجديدة أصبحت لبنزين 95 - 8.50 جنيه للتر، والبنزين 92 - 7.50 جنيه للتر، والبنزين 80 - 6.25 جنيه للتر فيما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، كاشفا أن أسعار السولار كما هي بدون تغيير.



وكشف حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قامت بتعديل أسعار المنتجات البترولية وطبقت المعادلة السعرية المتمثلة في تطبيق ثلاثة بنود وهي تحديد سعر الصرف وسعر خام برنت في السوق العالمي والعامل الثالث أصل التكاليف الخاصة بالتداول.

