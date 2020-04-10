الصحة العالمية: الحر والشمس لا يقيان من كورونا

10 أبريل 2020 - 11:40 م

أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، الجمعة، أن التعرض لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة عالية، لا يساعد على الوقاية من مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا.



وأوضحت المنظمة في تغريدة عبر "توتير"، أن "تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من مرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد".



وأضافت في رسم توعوي، أن "مرض كوفيد 19 قد يصيب الشخص مهما كان الطقس مشمسا أو حارا".



وفي تغريدة منفصلة، قالت المنظمة الدولية إن "شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة لا تساهم في انتشار مرض كوفيد 19".



ولفتت إلى أن "الفيروسات لا تستطيع الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات الهواتف المحمولة".



وأضافت أن "مرض كوفيد 19 ينتشر في العديد من البلدان التي لا توجد فيها شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة".

وتوجد مجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يكرر الآلاف من أعضائها مزاعم تدعي أن الجيل الخامس مضر وأنه وراء انتشار فيروس كورونا.

