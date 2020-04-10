» ترامب يتوقع ألا تتجاوز وفيات كورونا بأمريكا هذا الرقم

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن اعتقاده بأن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، لن يتجاوز 100 ألف، قائلا إن "هناك علامات واضحة على نجاح خطتنا لإنقاذ الأرواح".
وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا، أن "هناك ألف مستشفى جاهز، ومستعدون لتجهيز ألف أخرى لمواجهة الفيروس".
ولفت إلى أنه "تم إجراء أكثر من مليوني فحص لكورونا في الولايات المتحدة".
ووصف الوضع في مدينتي نيو أورلينز بولاية لويزيانا، وديترويت في ميشيغان، بأنه "مستقر".
وأكد ترامب، أن "الولايات المتحدة تنتج أجهزة تنفس تكفيها، وستساعد الآخرين بذلك".
كما أفاد أن بلاده اقتربت من ذروة تفشي المرض، وذلك مع تراجع عدد الحالات الجديدة.
وفي السياق نفسه، أكد الطبيب أنتوني فوشي، الذي يرأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، حدوث تراجع في حالات المرض الجديد، بحسب موقع "الحرة" المحلي.
وقال إن "البلاد قد تحتاج إلى أشهر لمعرفة أفضل العلاجات التي يتم تقييمها حاليا لعلاج المرض".
في حين قالت منسقة الاستجابة للفيروس في البيت الأبيض الدكتورة ديبورا بريكس، إنه رغم العلامات المشجعة الأخيرة بشأن تراجع الحالات، إلا أن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى "الذروة".
وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو مليون و675 ألفا، توفي منهم أكثر من 101 ألف، فيما تعافى قرابة 372 ألفا، بحسب موقع "Worldometer". 

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