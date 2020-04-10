كورونا.. 9 وفيات في إسرائيل ترفع الإجمالي إلى 95

10 أبريل 2020 - 11:30 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، ارتفاع وفيات كورونا إلى 95، إثر تسجيل 9 حالات جديدة.



وأضافت الوزارة، عبر بيان، أن "عدد المصابين ارتفع إلى 10 آلاف و408، إثر تسجيل 440 حالة جديدة".

وأوضحت أن "هناك 167 حالة خطرة، و124 وضعت لهم أجهزة تنفس صناعي".

وأشارت الوزارة إلى أن "هناك زيادة بنسبة 2.5 في المئة، بعدد الذين وضعت لهم أجهزة تنفس صناعي".