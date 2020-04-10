» عدد غير مسبوق من المتصلين على خط الدعم النفسي بأمريكا

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زادت نسبة الاتصالات على خط الدعم النفسي في الولايات المتحدة، خلال مارس/ آذار الماضي بنسبة 891 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وأوضح مراسل الأناضول، أنه قد تم الكشف، الجمعة، عن الأرقام المتعلقة بالمكالمات التي تم إجراؤها في فبراير/ شباط و مارس، إلى خط المساعدة أثناء الكوارث.
وأفاد أن الاتصالات بخط المساعدة زادت في مارس بنسبة 338 بالمئة، مقارنة بفبراير.
وأكد أنها ارتفعت بنسبة 891 في المئة، مقارنة بمارس من العام الماضي.
وتشرف إدارة خدمات الصحة النفسية وإدمان المخدرات، على خط المساعدة في الكوارث، الذي يقدم المشورة للأشخاص الذين يعانون اضطرابا نفسيا أثناء الكوارث الطبيعية، وتلك التي من صنع الإنسان.
ويوفر خط المساعدة، الذي تم افتتاحه عام 2012، لأحداث مثل الأعاصير والهجمات المسلحة الجماعية وحرائق الغابات، خدمات استشارية ودعما مجانيا للمواطنين الذين يعانون اضطرابا نفسيا في أوقات الأزمات.
وبلغ عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة 466 ألفا و396، والوفيات 16 ألفا و686، فيما تعافى 26 ألفا و522، وفق بيانات نشرتها الجمعة، جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية. -

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