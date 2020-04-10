كورونا.. إيطاليا تمدد حالة الطوارئ حتى 3 مايو

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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 3 مايو/ أيار المقبل، جراء فيروس كورونا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كونتي، بالعاصمة روما، لفت فيه إلى أن بلاده فرضت حالة الطوارئ في 10 مارس/ آذار الماضي، لمنع انتشار الفيروس.
وأكد أن التدابير الاحترازية المشددة منذ 10 مارس، تؤتي ثمارها، مشددا أن حكومته مددت حالة الطوارئ حتى 3 مايو.
وأضاف "هذا قرار صعب ولكنه ضروري، فأنا أتحمل المسؤولية السياسية الكاملة، وإذا استسلمنا الآن، فإننا سنفقد جميع النتائج الإيجابية التي حققناها، ونعود إلى نقطة الانطلاق".
وأوضح رئيس الوزراء، أن حكومته ستسمح بفتح محلات القرطاسية والمكتبات ومتاجر بيع حليب الأطفال ودكاكين مستلزمات الزراعة اعتبارا من 14 أبريل/ نيسان الجاري.
ووفق آخر محصلة الجمعة، سجلت إيطاليا 570 وفاة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 18 ألفا و849، بحسب مدير عام الدفاع المدني أنجيلو بوريللي.
وقال بوريللي إن "عدد الإصابات في البلاد بلغ 98 ألفا و273، إذا استثنينا منها الوفيات والمتعافين".
وذكر أن ألفا و985 شخصا تماثلوا للشفاء الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 30 ألفا و455.
وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو مليون و687 ألفا، توفي منهم أكثر من 102 ألف، فيما تعافى قرابة 375 ألفا، بحسب موقع "Worldometer". -

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