كورونا.. 31 إصابة في تونس والسودان وفلسطين

11 أبريل 2020 - 12:00 ص

سجل كل من تونس والسودان وفلسطين، الجمعة، 31 إصابة بفيروس كورونا، بواقع 28 و2 و1 على الترتيب.



ففي تونس، قالت وزارة الصحة في بيان، إن إصابات "كورونا" ارتفعت إلى 671 بعد تسجيل 28 إصابة جديدة.

وأضافت الوزارة أن الوفيات جراء الفيروس استقرت عند 25.

وإجمالي الإصابات يشمل الوفيات و25 حالة تماثلت للشفاء.

وفي فلسطين، أعلن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، تسجيل إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 267، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي بيان له، قال ملحم إن المصاب شاب أربعيني من بلدة "بني نعيم" شرقي الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ونقلت إليه العدوى خلال عمله في أحد المصانع الإسرائيلية.

وهناك وفاتان في فلسطين من بين إجمالي الإصابات.

في السودان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل حالتين جديدتين بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 17. وتشمل الإصابات حالتي وفاة وحالتي شفاء.