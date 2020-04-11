عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر الخطير

11 أبريل 2020 - 12:10 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على ما يتم تداوله حول فيروس كورونا خارج مصر، والحديث عن موجة ثانية من الفيروس في العالم، قائلا: «برة الناس بتقول أن في موجة تانية من فيروس كورونا، ودي تبقى كارثة وأن الموضوع لم ينتهي لهذا الحد، أقولكوا على حاجة".



وأضاف «أديب» خلال برنامج «الحكاية» الذي يذاع على قناة mbc مصر: الناس برة مصر بيقولوا أن نسبة ارتفاع أرقام المصابين وذورة فيروس كورونا في مصر هتبدأ في يونيه، في نفس الوقت الدول التي رأت الويل من تبعيات فيروس كورونا ستكون في راحة في شهر يونيو وبتشهم نفسها".



وتابع: «تلاقي فويس مبعوتلك على الواتس اب لدكتور مجهول بيقول للناس انزلوا وأن الدنيا حلوة ومفيش حاجة والمرض مبيجيش للمصريين، لا حد عارف مين ده ولا بيعمل كدة ليه ولا عاوز يموت الناس ليه ويأذي المجتمع ليه، حقيقة الأمر أنه فيروس خطير وقاتل، أتوسل إليكم سيبوا مسافة بينكوا وبين بعض، وأغسلوا أيديكم" قائلًا: «والمصحف الشريف في وباء».

