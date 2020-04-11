» أستاذ مناعة: هؤلاء يجب عزلهم لمنع انتشار كورونا

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قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، إن عدد من المصابين بفيروس كورونا تعافوا من الوباء نظرا لقوة المناعة لديهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المجهود الذي تقوم به وزارة الصحة وباقي الوزارات المعنية قائم على أساس علمي وعلى منظومة المثالية.
وتابع الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، أنه يجب إجراء تحاليل للأجسام المضادة السريعة خاصة أن عدد من الأشخاص تعرضوا للإصابة بالوباء ولم يعرفوا إصابتهم بكورونا.
وأكد الدكتور عبد الهادي مصباح أن الشخص الواحد يمكنه أن ينقل العدوى لـ 2.6 شخص ويمكنهم أن ينقلوا العدوى لآخرين، مؤكدا أن المواطنون يتحملون مسئولية عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وطالب أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة بضرورة عزل المصابين لمنع انتشار فيروس كورنا مع التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء والبقاء في المنزل للوقاية من الإصابة.
وأكد الدكتور عبد الهادي مصباح، أن العلاج الياباني لكورونا يتم تجربته سريريا وله تأثُير إيجابي على الفيروس، متمنيا أن يتم التوصل لعلاج للوباء خلال شهرين على أقصى تقدير.
 

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