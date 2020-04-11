مدير مركز أسوان للقلب يكشف حقيقة ظهور إصابات بكورونا

أكد الدكتور محمد زكريا مدير مركز أسوان للقلب بمؤسسة مجدي يعقوب أن لا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا داخل المعهد.



وأضاف «زكريا» خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على فضائية "mbc مصر"، كانت هناك أم مصابة بكورونا جاءت لزيارة نجلها بعد إجرائه عملية في القلب؛ لذلك كان هناك اشتباه في 4 من أفراد الأمن.

