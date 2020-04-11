مياه الصرف الصحي تكشف عن أرقام صادمة للمصابين بفيروس"كورونا"

11 أبريل 2020 - 02:35 م

أعلن باحثون من شركة "Biobot Analytics" أن العينات التي جمعوها من منشأة مياه صرف صحي لمنطقة في ماساتشوستس، في أواخر مارس الماضي أشارت إلى أن آثار فيروس "كورونا" المستجد موجودة بنسبة أعلى من المتوقع، ما يؤكد أن الإصابات التي تم تسجيلها أقل بكثير من الإصابات الفعلية بالفيروس.

ولفت العلماء إلى أن الآثار التي وجدوها تؤكد أن إصابة المنطقة كانت لحوالي 2300 شخص في نفس الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية أن الإصابات 446 حالة فقط.

أما ماريانا ماتوس الرئيس التنفيذي للشركة فقالت إنه من المثير للاهتمام أن ما عثرنا عليه يفوق الحالات المؤكدة التي تم الإعلان عنها.

أما مسئولي الصحة فقد أكدوا أنه من الطبيعي أن تكون هناك حالات لم يتم تشخيصها بعد وهي مصابة.