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بالصور..

هانى رمزى يسخر من كورونا: "غبي منه فيه"

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هاني رمزي
هاني رمزي
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علا خطاب

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انستجرام

هانى رمزى

كورونا

غبي منه فيه

شارك الفنان هاني رمزي، متابعيه، بصورة ساخرة عبر حسابه على "إنستجرام".

 واستعرض هاني رمزي صورة من فيلم "غبي منه فيه"، وعلق عليها قائلاً: "سلطان في الحظر.. خليك في البيت.. كورونا الجديد غبي منه فيه".

يذكر أن هانى رمزى حصل مؤخرًا على تكريم داخل الأكاديمية البحرية بفرع الدقى، عن مشواره الفنى والنجاحات التى حققها، وكان فى استقباله عدد من قيادات الأكاديمية والطلاب بحفاوة وترحيب شديد.

وتحدث الفنان هانى رمزى خلال الندوة عن بداية نجاحه والمحطات الفنية المهمة فى مشواره، حيث وعد عدد من الطلاب بالاستعانة بهم فى أعماله المقبلة.

كانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.


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