» فنانة شهيرة تثير الجدل بفيديو عبر "تيك توك"

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بالفيديو..

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لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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علا خطاب

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فيديو

لقاء الخميسي

تيك توك

نشرت الفنانة لقاء الخميسي عبر حسابها على "إنستجرام "مقطع فيديو قصير لها عبر تيك توك.

ظهرت لقاء الخميسي وهى تقلد بكيزة الدرملي من مسلسل "بكيزة وزغلول" قائلة: "أنا هانم واتولدت هانم وهفضل طول عمرى هانم جربعة مش هتجربع".

جدير بالذكر أن الفنان لقاء الخميسي تشارك في المارثون الرمضاني لعام 2020، من خلال مشاركتها فى مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف.

مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.


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#quarantinadays #stay_safe_stay_home

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