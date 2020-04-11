» فنان شهير يعلن عن تعافيه من كورونا

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كورونا

تعافى

كينيث ادواردز

كشف النجم العالمى كينيث إدواردز، والشهير بـ بيبي فيس، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعد تعرضه للإصابة بالفيروس هو وأسرته.

وكان "بيبى فيس" أعلن عبر حسابه إنستجرام، إصابته بالفيروس.

وقال "بيبى": "تعرضت للإصابة بفيروس كورونا أنا وأسرتي، ولكن بعد فترة استطعنا التغلب على المرض من خلال اتباع بعض التعليمات الطبية حتى خرجت من الحالة الحرجة مع أسرتى".

وتعرض عدد من النجوم للإصابة بفيروس كورونا إلا أنه تم شفاء بعضهم ولعل أبرزهم النجم العالمى توم هانكس وزوجته.     

كشف المغني كينيث إدواردز الشهير باسم بيبي فيس ونجم موسيقى الـ R&B عن إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر السوشيال ميديا وحسابه علي موقع إنستجرام، حيث قدم الشكر إلى جمهوره على تهنئته بعيد ميلاده الـ62، معلنًا خبر إصابته بفيروس كورونا التاجي وأسرته أيضًا، مؤكدًا أن الأمر كان صعبًا ومرعبًا ولكنه استطاع التغلب عليه.


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