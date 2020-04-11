» صورة نادرة لـ يوسف داوود تشعل مواقع التواصل

علا خطاب
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورة نادرة جديدة للفنان يوسف داود وذلك بعد أن تصدر تريند جوجل اليوم.
وظهر يوسف داود فى الصور بمرحلة الشباب والوسامة ومنها صور مع نجله وزوجته وفى مرحلة الجامعة.
كانت بداية يوسف داود، في مسرحية "زقاق المدق"، وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وقد تعددت أعماله بين الدراما التليفزيونية والسينمائية والمسرح لتصل إلى أكثر من مائة عمل.
شارك يوسف داود، في أفلام "كراكون في الشارع، النمر والأنثى، السادة الرجال، الإرهاب والكباب، سيداتي آنساتي، أمير الظلام، عسل أسود، عمارة يعقوبيان".
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??نوادر الشياكه ?? . . صور نادره من مرحلة الشباب للفنان الراحل يوسف داوود الله يرحمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . #alshiaka_magazine #احمد_فهمي #احمد_عز #هنا_الزاهد #مسلسلات #كريم_فهمي #هنادي_مهنا #تامر_حسني #عمر_كمال #محمد_رمضان #مهرجانات #رانيا_يوسف #مي_عمر #محمد_امام #عمرو_يوسف #امير_كرارة #عمرو_دياب #دينا_الشربيني #سعد_المجرد #ياسمين_عبدالعزيز #شيرين_عبدالوهاب #حليم #احمد_العوضي #احمد_السقا #هنا_شيحة #احمد_ابراهيم #احمد_فهمي #ايناس_عز_الدين #اليسا #نادين_نجيم #يوسف_داوود
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