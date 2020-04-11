» صورة نادرة لـ يوسف داوود تشعل مواقع التواصل

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورة نادرة جديدة للفنان يوسف داود وذلك بعد أن تصدر تريند جوجل اليوم.

وظهر يوسف داود فى الصور بمرحلة الشباب والوسامة ومنها صور مع نجله وزوجته وفى مرحلة الجامعة.

كانت بداية يوسف داود، في مسرحية "زقاق المدق"، وبرع في تقديم العديد من الأدوار الكوميدية، وقد تعددت أعماله بين الدراما التليفزيونية والسينمائية والمسرح لتصل إلى أكثر من مائة عمل.

شارك يوسف داود، في أفلام "كراكون في الشارع، النمر والأنثى، السادة الرجال، الإرهاب والكباب، سيداتي آنساتي، أمير الظلام، عسل أسود، عمارة يعقوبيان".