ضبط فنان وفنانة شهيرة في وضع "غير طبيعي" بعد اقتحام شقته

11 أبريل 2020 - 03:21 م

اقتحمت قوات الأمن في دبي، شقة فنان وأحد مشاهير السوشيال ميديا، وتم ضبطه رفقة أخيه وابن خالته رفقة فنانة مشهورة، في وضع "غير طبيعي".

ونقل الصحفي الكويتي المتخصص في الشؤون الأمنية والحوادث، أبو طلال الحمراني، عن مصادر في الشرطة، أن المشاهير كانوا في حفلة "مخدرات"، وقال "الحمراني" في عدة تدوينات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تبون الصدمة.. بعد قليل ممثلة مشهورة معاهم رجل يصفع الوجه".

وتابع ": بإعترافات المشهور والذي لايزال محتجز لدى مركز الشرطة أن أحد أبرز المشاهير دائما في زيارته في شقته في دبي ممثلة مغربية مشهورة جدا سبق أن شاركها بعمل فني، وأنها تأتي فقط للشرب والحشيش رجل يصفع الوجه.. انتم عاد دوروا منو اللي سوت معاه عمل فني!".

وأضاف الصحفي الكويتي :" الشئ المضحك هو تبرير مشهور الحشيش والفاشينيستا وابن خالته وصديقهم سبب تعاطيهم للحشيش هو أن لديهم أعمال تصوير كثيره وبحاجه إلا طاقه رجل يصفع الوجه.. طبعا الحشيش برعاية شقيق المشهور الأكبر....ونعم الأخ".

واستطرد بالقول :" الغريب ان الفاشينيستا المحششه عمرها 17 سنه وشوي وهذي المره الثالثة التي يتم ضبطها بمكان مشبوه وأبوها الخروف ينزل قصايد يشتم ويسوي نفسه رجال رجل يصفع الوجه".

واختتم :" كيف تم القبض على المشهور والفاشينيستا بجلسة الحشيش ؟؟.. صدمة ماتتوقعونها بس لازم أتأكد منها إلى بكره لأن مصادر صدعوا من اتصالاتي رجل يصفع الوجه".

وأضاف: تم إحالتهم للتحقيق وهم بحالة غير طبيعية، ومنذ شهر تم احتجازهم وكانت الصدمة أن الفاشينيستا المشهورة لم تبلغ السن القانوني بالإضافة إلى صديقهم، وتم الإفراج عنهم بكفالة لحين موعد القضية قبل أسبوع ما عدا المشهور صاحب الشقة لايزال محتجز لدى السلطات الأمنية.

وتابع: حاليا وقبل أيام قليلة قامت الفاشينيستا بالعودة للظهور بعد غياب عن الإنستغرام، أما المشهور المحتجز يظهر بالسناب عن طريق شقيقه الذي يقوم بتنزيل البوستات لإبعاد الشبه ولكي لاينتبه المتابعين سبب اختفائه عن الظهور.