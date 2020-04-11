"أبوتريكة" يفاجئ أطباء مكافحة "كورونا" بهذا الأمر

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بعث نجم الكرة المصرية السابق، محمد أبوتريكة، برسالة شكر وامتنان لكل الأطباء حول العالم، تزامنًا مع إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكتب "أبوتريكة" عبر حسابه على فيس بوك: "‏كل الشكر والامتنان لكل كادر طبي حول العالم إنقاذ ارواح الناس اسمي وظيفة أنتم فخر العالم تضحياتكم تُدرس ومواقفكم تُخلد شكرا لكم".



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