عاجل| إصابة حسام الشوربجي مذيع مكملين والشرق بكورونا

أصيب حسام الشوربجي المذيع بقناتي "مكملين" و "الشرق" التابعتين لجماعة الإخوان المسلمين، وتبث من تركيا، اليوم السبت، بفيروس كورونا.

وأعلن حسام الشوربجي، إصابته عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلًا، "" قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا"، الجهات الصحية التركية اليوم، أخبرتني بالإصابة بفيروس #كورونا المستجد 19، نسألكم الدعاء بالشفاء حسام الشوربجي"

وأشار إلى أنه ”من المحتمل إصابة العائلة بالفيروس مع بدء الحجز المنزلي الصحي لمدة 14 يوما“.

وأعلنت منذ قليل الصحة التركية ت تسجيل 5138 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 52167

https://twitter.com/HOSSAMSHORBAGY/status/1248954836307017730



