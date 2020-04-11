ملك تايلاند ينهي عزلته رفقة 20 محظية بفندق فخم

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اختار ملك تايلاند مها فاجيرالونكورن إنهاء العزلة التي اختارها لنفسه رفقة 20 محظية بجبال الألب اليوم السبت.

 وكان ملك تايلند قد عزل نفسه مع 20 من النساء المحظيات اللواتى اختارهن للبقاء معه بفندق "غراند سونينبيخل" بجبال الألب، بعيدا عن وباء كورونا المستجد.

وقرر الملك المعروف أيضا باسم، راما اكس، أن يترك سرا الفندق ليعود إلى تايلاند للمشاركة فى مهرجان شاكري اليوم، الذى يخلد ذكرى تأسيس السلالة الملكية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الملك غادر فندقه ذا الـ4 نجوم في بافاريا الليلة الماضية حتى يتمكن من حضور هذا المهرجان الذي يعتبره حدثا لا يمكن تفويته.

وكان ملك تايلاند، قد وضع نفسه في العزل بألمانيا، برفقة 20 فتاة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

 وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن ملك تايلاند البالغ من العمر 67 عاما، عزل نفسه اختياريا مع محظياته في أحد أفضل الفنادق بمدينة غارميش بارتنكيرشن في جبال الألب البافارية.

ومن غير المعروف، ما إذا كانت زوجات الملك الأربع ضمن النساء العشرين اللواتي شاركن الملك الحجر في الفندق أم لا.

وسجلت تايلاند 54 إصابة جديدة بكورونا، وحالتي وفاة السبت.

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