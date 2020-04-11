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تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الأردن

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الطيب حسين

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أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم السبت، عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن، إلى 381 حالة، بعد تسجيل 9 حالات جديدة.

وقال جابر، خلال إيجاز صحفي من بيته، إن "الأردن سجل السبت، 9 حالات إصابة جديدة، 7 منها من عائلة واحدة".

من جهته، أكد وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام أمجد العضايلة اليوم السبت، تسجيل عدد محدود من المخالفات خلال فترة الحظر الشامل.

وقال: "نجدد التأكيد أن التزامكم خلال الأيام المقبلة يعطينا الأمل والثقة بقرب الفرج بمشيئة ?، لكن لا بد من عدم التهاون، والتعامل بجدية كبيرة مع التعليمات".

وأضاف: "نتابع تنفيذ منظومة الإجراءات والقرارات التي اتخذناها من قبل، وندرس العديد من القرارات التي من الممكن اتخاذها لاحقا في ضوء تطورات الأوضاع".

وتابع: "فيما يتعلق باستمرارية تعطيل المؤسسات والمدارس والجامعات خلال الفترة المقبلة، فإن قرار التعطيل الحالي ينتهي مع نهاية يوم الثلاثاء المقبل، والحكومة لم تتخذ قرارا رسميا بالتمديد حتى الآن، لكن النيّة تتجه إلى استمرارية قرار التعطيل".

وشدد على أن الحكومة تعكف على وضع آلية لمساعدة العمالة الأردنيّة وأصحاب المهن والحرف الذين تضرروا جراء تعطل أعمالهم، وأنها ستعلن عن تلك الآلية قريبا.

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