» تحذير عاجل من طبيبة بيطرية بشأن انتقال كورونا للكلاب والقطط

أصدرت طبيبة بيطرية، تحذيراً عاجلاً لأصحاب الكلاب والقطط من أن يسمحوا لأحد بأن يربت على حيواناتهم، خوفًا من نقل عدوى فيروس كورنا المستجد إليهم، في الوقت الذي يدرس العلماء الآن وجود علاقة محتملة بين الحيوانات الأليفة و"كوفيد 19".
وقالت الدكتورة "آن فوسيت"، من كلية العلوم البيطرية بجامعة سيدني، إن أصحاب الحيوانات الأليفة يجب أن يستخدموا الحس السليم من الآن فصاعدًا، بعد أن أثبتت الاختبارات إيجابية الفيروس لقطتين وكلبين.
وأضافت لصحيفة "هيرالد صن": "لا تدع أي شخص يربت على كلبك"، موضحة أن إجراءات التباعد الاجتماعي تنطبق أيضًا على الحيوانات الأليفة أيضًا، لأنها "جزء من وحدتك العائلية".
وأشارت إلى أن الناس يجب أن يعاملوا حيواناتهم بنفس الطريقة التي يعاملون بها البشر الآخرين ، من خلال تجنب الاتصال الوثيق قدر الإمكان وغسل اليدين قبل لمسهم.
وقالت البروفيسور "جاكي نوريس"، وهي أيضًا من كلية العلوم البيطرية بجامعة سيدني، إن "الحيوانات التي أثبتت فاعليتها للفيروس التاجي لم تشارك في نشرها إلى البشر".
وأضافت: "على الصعيد العالمي، كان هناك قطتان وكلبان أثبتت إصابتهما بالسارس - CoV - 2". وتابعت: "كانت هذه الحيوانات الأليفة تعيش مع أصحابها البشر المصابين، وتوقيت النتيجة الإيجابية يدل على الانتقال من الإنسان إلى الحيوان. كانت ثقافة الفيروسات على هذه الحيوانات الأليفة سلبية، مما يعني عدم وجود فيروس نشط".
وعلى الرغم من عدم وجود أدلة تشير إلى أن الحيوانات يمكنها نقل فيروس كورونا المستجد إلى البشر، إلا أنها اعتبرت أنه لا يزال من المهم الحفاظ على التباعد الاجتماعي مع الحيوانات الأليفة أيضًا، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وفي الشهر الماضي، قالت الدكتورة سيوبان أوسوليفان ، خبير رعاية الحيوانات من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية في "جامعة نيو ساوث ويلز" ، إن هناك تقارير تفيد بقتل الحيوانات أو التخلي عنها بسبب مخاوف من نشر فيروس (Covid-19) لأصحابها.
وأضافت: "هذه حيوانات سليمة وخالية من الفيروسات، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن الكلاب قادرة على نقل الفيروس إلى البشر، أو أن الكلاب قد نقلت الفيروس إلى البشر".
واستدركت: "ومع ذلك، حتى لو كان هذا صحيحًا - وهو غير صحيح - فمن الواضح أن هناك طرقًا أخلاقية أكثر للرد على هذه القضية".
وكررت بأنه لا يوجد حتى الآن أي دليل يشير إلى أن الفيروس في الحيوانات يمكن أن ينتقل إلى البشر.
توفي أول كلب في العالم يصاب بالفيروس في هونج كونج الشهر الماضي بعد أن أعلن أنه خالي من الأمراض وعاد إلى منزله لمالكه.
وكان كلب صغير يبالغ من العمر 17 عامًا، والذي أصيب مالكه بفيروس كورونا المستجد في فبراير، قد تم عزله في منشأة حكومية قبل عودته إلى المنزل.
وقال متحدث باسم إدارة الزراعة والصيد في هونج كونج لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست": "علمت الإدارة من صاحب الكلب أنها توفت في 16 مارس. قالت المالك إنها ليست على استعداد (للسماح) بتشريح الجثة لفحص سبب الوفاة".