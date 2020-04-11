  • الأحد 12 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:02 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
علي جمعة

«علي جمعة»: أقمار الجيل الخامس للاتصالات سبب «كورونا»

شبرا البهو

مطرب يطالب بإطلاق اسم الطبيبة شهيدة كورونا على قرية «شبرا البهو»

بريطانيا

ملاك العقارات يساومن المستأجرات: ممارسة الرزيلة مقابل إسقاط الإيجار

أرشيفية

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

دفن الطبيبة اليوم

فيديو.. ممثل شهير يفتح مقابر أسرته لضحايا كورونا للأطقم الطبية

ملك تايلاند

ملك تايلاند ينهي عزلته رفقة 20 محظية بفندق فخم

محمد أبوتريكة

"أبوتريكة" يفاجئ أطباء مكافحة "كورونا" بهذا الأمر

مدبولي

رئيس الوزراء : مصر ستعبر أزمة كورونا بسلام

كورونا

جامعة أوكسفورد تزف بشرى للعالم بشأن علاج كورونا

كاريكا

كورونا يفجع "عصام كاريكا" بموت مفاجئ

تحذير عاجل من طبيبة بيطرية بشأن انتقال كورونا للكلاب والقطط

عرب وعالم

صورة
صورة
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من الأوقاف بشأن صلاة التراويح

#

قرار عاجل من "الصحة" للعاملين بـ "الزيتون"

#

أمر عاجل من الملك سلمان بشأن علاج مرضي كورونا في السعودية

#

"الصحة" تحذر من عقار "كورونا" بالصيدليات


أصدرت طبيبة بيطرية، تحذيراً عاجلاً لأصحاب الكلاب والقطط من أن يسمحوا لأحد بأن يربت على حيواناتهم، خوفًا من نقل عدوى فيروس كورنا المستجد إليهم، في الوقت الذي يدرس العلماء الآن وجود علاقة محتملة بين الحيوانات الأليفة و"كوفيد 19".


وقالت الدكتورة "آن فوسيت"، من كلية العلوم البيطرية بجامعة سيدني، إن أصحاب الحيوانات الأليفة يجب أن يستخدموا الحس السليم من الآن فصاعدًا، بعد أن أثبتت الاختبارات إيجابية الفيروس لقطتين وكلبين.


وأضافت لصحيفة "هيرالد صن": "لا تدع أي شخص يربت على كلبك"، موضحة أن إجراءات التباعد الاجتماعي تنطبق أيضًا على الحيوانات الأليفة أيضًا، لأنها "جزء من وحدتك العائلية".


وأشارت إلى أن الناس يجب أن يعاملوا حيواناتهم بنفس الطريقة التي يعاملون بها البشر الآخرين ، من خلال تجنب الاتصال الوثيق قدر الإمكان وغسل اليدين قبل لمسهم.

وقالت البروفيسور "جاكي نوريس"، وهي أيضًا من كلية العلوم البيطرية بجامعة سيدني، إن "الحيوانات التي أثبتت فاعليتها للفيروس التاجي لم تشارك في نشرها إلى البشر".


وأضافت: "على الصعيد العالمي، كان هناك قطتان وكلبان أثبتت إصابتهما بالسارس - CoV - 2". وتابعت: "كانت هذه الحيوانات الأليفة تعيش مع أصحابها البشر المصابين، وتوقيت النتيجة الإيجابية يدل على الانتقال من الإنسان إلى الحيوان. كانت ثقافة الفيروسات على هذه الحيوانات الأليفة سلبية، مما يعني عدم وجود فيروس نشط".

وعلى الرغم من عدم وجود أدلة تشير إلى أن الحيوانات يمكنها نقل فيروس كورونا المستجد إلى البشر، إلا أنها اعتبرت أنه لا يزال من المهم الحفاظ على التباعد الاجتماعي مع الحيوانات الأليفة أيضًا، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وفي الشهر الماضي، قالت الدكتورة سيوبان أوسوليفان ، خبير رعاية الحيوانات من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية في "جامعة نيو ساوث ويلز" ، إن هناك تقارير تفيد بقتل الحيوانات أو التخلي عنها بسبب مخاوف من نشر فيروس (Covid-19) لأصحابها.

وأضافت: "هذه حيوانات سليمة وخالية من الفيروسات، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن الكلاب قادرة على نقل الفيروس إلى البشر، أو أن الكلاب قد نقلت الفيروس إلى البشر".

واستدركت: "ومع ذلك، حتى لو كان هذا صحيحًا - وهو غير صحيح - فمن الواضح أن هناك طرقًا أخلاقية أكثر للرد على هذه القضية".

وكررت بأنه لا يوجد حتى الآن أي دليل يشير إلى أن الفيروس في الحيوانات يمكن أن ينتقل إلى البشر.

توفي أول كلب في العالم يصاب بالفيروس في هونج كونج الشهر الماضي بعد أن أعلن أنه خالي من الأمراض وعاد إلى منزله لمالكه.

وكان كلب صغير يبالغ من العمر 17 عامًا، والذي أصيب مالكه بفيروس كورونا المستجد في فبراير، قد تم عزله في منشأة حكومية قبل عودته إلى المنزل.

وقال متحدث باسم إدارة الزراعة والصيد في هونج كونج لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست": "علمت الإدارة من صاحب الكلب أنها توفت في 16 مارس. قالت المالك إنها ليست على استعداد (للسماح) بتشريح الجثة لفحص سبب الوفاة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تحذير عاجل من طبيبة بيطرية بشأن انتقال كورونا للكلاب والقطط
» مبساء مغربي تكشف تفاصيا ما حدث في شقة دبي المشبوهة
» فيديو| «حظر كورونا».. اعتقال.. ثم اعتذار
» وفاة ممثلة شهيرة بفيروس كورونا
» فيديو.. شرطة فيلادلفيا تستخدم العنف مع راكب لا يرتدي «الكمامة»
» بيان شديد اللهجة من الأزهر بشأن التنمر على مصابي كورونا
» فيديو: بعد مشاجرة الموز.. هندي يطعم القرود البسكويت
» بعد كورونا.. زلزال قوي يضرب أمريكا
» الجابون تحظر أكل الخفافيش بسبب كورونا
» السعودية تستثني هذه الفئات من الأعمال الكتابية
» الأمن يلقي القبض على 22 في واقعة شبرا البهو

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية