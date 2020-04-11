مطرب يطالب بإطلاق اسم الطبيبة شهيدة كورونا على قرية «شبرا البهو»

11 أبريل 2020 - 10:20 م

دعا المطرب رامي جمال إلى إطلاق اسم الطبيبة، سونيا عبدالعظيم على قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية، بعد أن رفض الأهالي دفنها في مقابر القرية، خوفًا من انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم.



وكتب "رامي" عبر حسابه على موقع "تويتر": "الخوف المبالغ فيه وقساوة القلوب وقله الرحمة تجاه دفن الدكتورة شهيدة كورونا بيخوفني جدًا".



وأضاف: "يا عباد الله اتعظوا من الابتلاء وصفوا النوايا يا ترى المعترضين علي دفنها يحبوا لو توفاهم الله بالمرض نفسه يحصلهم نفس المصير.. يا حزن أهلها"، وأرفق تغريدته بهاشتاج "#إطلاق_اسم_الدكتوره_علي_قريتها".