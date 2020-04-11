مطرب يطالب بإطلاق اسم الطبيبة شهيدة كورونا على قرية «شبرا البهو»

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شبرا البهو
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المصريون ـ متابعات

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دعا المطرب رامي جمال إلى إطلاق اسم الطبيبة، سونيا عبدالعظيم على قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية، بعد أن رفض الأهالي دفنها في مقابر القرية، خوفًا من انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم.
وكتب "رامي" عبر حسابه على موقع "تويتر": "الخوف المبالغ فيه وقساوة القلوب وقله الرحمة تجاه دفن الدكتورة شهيدة كورونا بيخوفني جدًا".
وأضاف: "يا عباد الله اتعظوا من الابتلاء وصفوا النوايا يا ترى المعترضين علي دفنها يحبوا لو توفاهم الله بالمرض نفسه يحصلهم نفس المصير.. يا حزن أهلها"، وأرفق تغريدته بهاشتاج "#إطلاق_اسم_الدكتوره_علي_قريتها".
وكان أهالي قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية رفضوا دفن طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، في مقابر القرية، وتجمهروا لمنع أهلها من دفنها، قبل أن تفض قوات الأمن التجمعات وتقوم بدفنها على الرغم من اعتراضات الأهالي.

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