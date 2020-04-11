  • الأحد 12 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:03 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الواقعة

زوج طبيبة الدقهلية ضحية كورونا يكشف تفاصيل للواقعة

علي جمعة

«علي جمعة»: أقمار الجيل الخامس للاتصالات سبب «كورونا»

شبرا البهو

مطرب يطالب بإطلاق اسم الطبيبة شهيدة كورونا على قرية «شبرا البهو»

بريطانيا

ملاك العقارات يساومن المستأجرات: ممارسة الرزيلة مقابل إسقاط الإيجار

أرشيفية

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

دفن الطبيبة اليوم

فيديو.. ممثل شهير يفتح مقابر أسرته لضحايا كورونا للأطقم الطبية

ملك تايلاند

ملك تايلاند ينهي عزلته رفقة 20 محظية بفندق فخم

محمد أبوتريكة

"أبوتريكة" يفاجئ أطباء مكافحة "كورونا" بهذا الأمر

مدبولي

رئيس الوزراء : مصر ستعبر أزمة كورونا بسلام

كورونا

جامعة أوكسفورد تزف بشرى للعالم بشأن علاج كورونا

بالفيديو..

«علي جمعة»: أقمار الجيل الخامس للاتصالات سبب «كورونا»

آخر الأخبار

علي جمعة
علي جمعة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"الجندي": بخلكم سبب انتشار كورونا

#

إصابة " علي لاريجاني" رئيس البرلمان الإيراني بـ"كورونا"

#

إصابة رئيس البرلمان الإيراني بفيروس كورونا

#

"كولونيا خمس خمسات تقضي على كورونا" سلعة إضافية بالتموين

قال الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن ظهور فيروس كورونا المستجد الذي أثار حالة من الفزع والهلع في العالم قد يكون مرتبطًا بـإطلاق آلاف الأقمار الصناعية، الخاصة بالجيل الخامس إلى الفضاء.
وبينما لم يحسم العلماء ما إذا كان الفيروس المميت تطورًا طبيعيًا، أم أنه تسرب من أحد المعامل في مدينة "ووهان" الصينية أثناء تخليقه كما تذهب بعض النظريات، ربط جمعة في برنامجه التليفزيوني "لقاء الجمعة" بين انتشاره والأنفلونزا الإسبانية في بدايات القرن العشرين التي قصت على 30 مليون شخص آنذاك. 
وقال إن "فيروس كورونا خطر داهم لا يستهان به، والبعض يسأل لماذا جاء وباء الأنفلونزا الإسبانية؟، وقد اختلفت المدارس الطبية والاجتماعية والسياسية في دراسة هذا الوباء بهذه القسوة، وسبب ظهوره وانتشاره، فقال البعض إنه ظهر من البيئة التي عاش فيها الناس في الحرب العالمية الأولى بسبب الخنادق الرطبة والمستنقعات ما سبب بيئة غير صحية والتي شكلت بيئة صالحة لانتشار الفيروس".
وأضاف جمعة: "المحققون من العلماء يرون شيئا آخر وهو أنه في عام 1918 أن الوباء جاء من اختلال الكهرومغناطيسية في الأرض لشيوع الكهرباء، "الكهرباء لما دخلت أحدثت شيء ما في الجو هيئته لأن تجعل هذه المواد تنفصل وتكون الفيروس".
وتابع: "هذه النظرية عندما نحاول تطبيقها على كورونا، فإننا سنجد أن الجيل الخامس قد يكون سببا يحتاج إلى تفكر في الاتصالات والمواصلات، كل تليفوناتنا الآن 4G اللي من أجله انطلق 20 ألف قمر صناعي يدور حول الأرض، وحتى ندخل 5G أي الجيل الخامس اضطروا أن يطلقوا 100 ألف قمر صناعي فأحدث هذا خللاً آخر في المجال المغناطيسي جعلت البيئة الموجودة قابلة لانتشار هذه الفيروسات".
وتابع: "البعض قال إنه فيروس مُخلّق داخل المعامل أو أن له سلالاتان أو ثلاثة الإيطالية والنمساوية والإنجليزية أو أنه جزءا من الحرب البيولوجية، كل هذا قد يكون صحيحًا، لكن لماذا ينتشر بهذه القسوة؟، ولماذا هُيئت له الأجواء من غير قصد؟، لأن القصد كان الوصول إلى 5G".  
وظهر فيروس كورونا لأول مرة في 12 ديسمبر 2019 في مدينة ووهان وسط الصين، قبل أن يعلن رسميًا عن ظهوره في يناير. وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و733 ألفا، توفي منهم أكثر من 106 آلاف، فيما تعافى أكثر من 392 ألفًا، حسب موقع Worldometer.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تحذير عاجل من طبيبة بيطرية بشأن انتقال كورونا للكلاب والقطط
» مبساء مغربي تكشف تفاصيا ما حدث في شقة دبي المشبوهة
» فيديو| «حظر كورونا».. اعتقال.. ثم اعتذار
» وفاة ممثلة شهيرة بفيروس كورونا
» فيديو.. شرطة فيلادلفيا تستخدم العنف مع راكب لا يرتدي «الكمامة»
» بيان شديد اللهجة من الأزهر بشأن التنمر على مصابي كورونا
» فيديو: بعد مشاجرة الموز.. هندي يطعم القرود البسكويت
» بعد كورونا.. زلزال قوي يضرب أمريكا
» الجابون تحظر أكل الخفافيش بسبب كورونا
» السعودية تستثني هذه الفئات من الأعمال الكتابية
» الأمن يلقي القبض على 22 في واقعة شبرا البهو

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:09 ص

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية