تدوينة صادمة من "تركي الحمد" لـ "بشار الأسد"

12 أبريل 2020 - 10:41 ص

أثارت تدوينة كتبها الكاتب السعودي تركي الحمد ردود فعل واسعة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان الحمد قد غرد على حسابه: "كم أتمنى بعد زوال كورونا، وهي زائلة بعون الرحمن، أن أزور الفيحاء دمشق دون بشار".

كما أعرب عن أمله أيضا بزيارة بعض المدن الأخرى قائلا: "وست الدنيا بيروت دون حزب الله، وبغداد الرشيد دون ميليشيات الملالي، وصنعاء الباسقة دون الحوثي.. فكم أتمنى من الكريم تحقيق الأماني".

وتفاعل متابعوه مع تدوينته، حيث علق أحدهم: "يجب أن نتخلى عن فكرة إبادة من يختلف عنا وتعلم فن التعايش مع المختلف فهذا هو قدر الحياة الاختلاف فإما أن نتعلم التعايش ونعيش كالبشر أو سنظل نقتتل كالحمقى إذا ظل كل واحد منا يؤمن بحقه في إبادة من يختلف عنه".

وعلق آخر : "إذاً أعنّا على نفسك بكثرة السجود ، والعمل ، والدعاء أخي تركي الحمد لتتحقق لك إن شاء الله أمنياتك".



