عالمة بريطانية.. تفشي الفيروس بسبب عدم احترام الحيوانات

12 أبريل 2020 - 11:12 ص

أكدت عالمة الرئيسيات البريطانية الشهيرة جين جودال، أن تجاهل البشرية للطبيعة وعدم احترام الحيوانات تسبب في تفشي فيروس"كوفيد 19"، مضيفة أنه لابد للبشرية أن تتعود على مشاركة الكوكب مع المخلوقات.

و"جودال" البالغة من العمر 86 عاما وهي من كشفت عن الطبيعة الحقيقية للشمبانزي وطالبت العالم بأن يتعلم من أخطاء الماضي لمنع الكوارث في المستقبل، مؤكدة أن الوباء كان متوقعا منذ فترة طويلة .

وأضافت "جودال" في تصريحاتها الصحفية التي نشرتها "سكاي نيوز" أن بينما ندمر يتم إجبار الأنواع المختلفة من الحيوانات في الغابة على العيش على مقربة من بعضها وبالتالي تنتقل الأمراض من حيوان لآخر ومن ثم من المرجح أن يصيب الحيوان الثاني البشر لأنه في اتصال أوثق معهم.

وأكدت أن الحيوانات التي يتم اصطيادها للحصول على الطعام وتباع في أسواق أفريقيا أو في أسواق لحوم الحيوانات البرية في آسيا وخاصة الصين تخلق فرصة أمام الفيروسات للانتقال من الحيوانات إلي البشر.

وأضافت أن الخطوة الصينية بإغلاق أسواق الحيوانات البرية الحية حتى ولو بشكل مؤقت فهي خطوة جيدة.