جثمان أمي ظل 6 ساعات بدون دفن ..أول تعليق لنجل "طبيبة الدقهلية

12 أبريل 2020 - 11:12 ص

روي الدكتور أحمد الهنداوي نجل الطبيبة المتوفاه بفيروس "كورونا " المستجد ،في أول ظهور إعلامي له تفاصيل قيام أهالي "شبرا البهو" بمنع دفن جثمان والدته .



وقال "الهنداوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي " المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أنه فوجئ بأن أهالي البلد قاموا بقطع الطريق المؤدي للمقابر لمنع دفن الجثمان ، وحينما توجهوا من طريق أخر قام الأهالي بكسر زجاج سيارة الإسعاف التي تنقل الجثمان .



وتابع :"بأن والدته كانت مريضة سكر و ضغط وكانت تعاني منذ فترة كبيرة من آلام مبرحة في القدم ، لافتا إلي أنهم فوجئوا بأنها لا تستطيع التنفس وتم نقلها للمستشفي و اكتشفوا أنها مصابة بفيروس "كورونا



"الهنداوي"، وجّه الشكر لوزارة الداخلية علي المجهود الكبير الذي بذلته من أجل دفن الجثمان ، معقبا :" جثمان أمي ظل لمدة 6 ساعات بدون دفن".

