» "الجبلاية" تزف خبرا سارا لـ"قضاة الملاعب"

12 أبريل 2020 - 11:22 ص

أعلن مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، صرف مستحقات الحكام المتأخرة قبل شهر رمضان المبارك، والتى تصل إلى 6 ملايين جنيه.

وأكد مسئولو لجنة الحكام أنه تم صرف الجزء الأكبر لحكام القسم الثالث بسبب توقف النشاط فى مصر بسبب كورونا، حيث يحصل حكم الساحة على 1000 جنيه فى المباراة.

وصرف مسئولو لجنة الحكام مليونا و500 ألف جنيه لحكام القسم الثالث من المستحقات التى تم صرفها مؤخراً ووصل إجمالي المبلغ إلى 3 ملايين و600 ألف جنيه.